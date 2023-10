CARAS-SEVERIN - Judetul Caras-Severin are peste 3.000 de pesteri cunoscute. Unele se intind pe kilometri intregi. Multe mai sunt de descoperit, in cele cunoscute pot continua explorarile, altele pot fi amenajate si incluse intr-un circuit al pesterilor din Banatul Montan, devenind poli de dezvoltare!Aceste aspecte au fost punctate de Bogdan Badescu, presedintele Asociatiei Speologice Exploratorii (ASE). In opinia sa, Pestera Buhui s-ar preta cel mai bine la o amenajare complexa pentru ca ... citeste toata stirea