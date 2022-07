Banatul Montan in rucsacul cu povestiri

CARAS-SEVERIN - Ne referim la proiectul denumit "Cronicari digitali", gandit de agentia Zaga Brand, condusa de Silvia Teodorescu, si Asociatia Humart, ambele din Bucuresti, si dezvoltat alaturi de Raiffeisen Bank!Concret, creatori de continut si jurnalisti aduna, pentru al doilea an consecutiv, povesti ce vor intra in rucsacul cu povestiri de pe Via Transilvanica. Povestile vor fi concentrate in trei zile de eveniment la Muzeul Esaranului Roman, intre 9 si 11 septembrie.Terra Romana, ... citeste toata stirea