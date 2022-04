Banatul, pasi spre energie verde

CARAS-SEVERIN - E-Distributie a investit 500.000 de euro in statii de transformare din trei regiuni, printre care si Banatul. Conform celor comunicate de operatorul energetic, acesta a instalat centrale fotovoltaice in statii din Muntenia, Dobrogea si Banat, mai exact la Otelu Rosu!"Compania a montat in total 570 de panouri fotovoltaice de inalta eficienta cu o capacitate totala instalata de circa 260 KWh. Panourile fotovoltaice au fost instalate la sol si sunt operationale de la inceputul ... citeste toata stirea