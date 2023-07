BANAT - Desi ziua Banatului este considerata data de 21 iulie, data la care in 1718 s-a semnat pacea de la Pojarevat, aniversarea a fost marcata in avans sambata, 15 iulie, la sediul Casei de Presa si Editura "Libertatea" (CPEL) din Panciova, Serbia!Oameni de cultura din judet au participat la evenimentul desfasurat sub genericul "Sarbatorim impreuna, prieteni din Banatul Montan in vizita la prietenii din Banatul Sarbesc". A fost un bun prilej pentru a strange legaturile culturale intre cele ... citeste toata stirea