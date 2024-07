Bani asigurati pentru promenada si pasarele

RESIEsA - Contractul, primul pe ciclul de finantare 2021-2027, a fost semnat, joi, de catre ADR Vest si Primaria Resita!"Realizarea unei legaturi intre nucleele urbane Govandari si Centrul Civic din Municipiul Resita - Componenta 2 - promenada si pasarele" reprezinta un proiect despre care am mai relatat in diferite faze ale transformarii lui din idee in realitate. Evident, de importanta deosebita este momentul in care sursa de finantare devine sigura, iar acesta a fost consemnat in 11 iulie, ... citește toată știrea