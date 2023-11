CARAS-SEVERIN - Asta este vestea pe care o transmite deputatul liberal Dumitru Rujan, in contextul in care vorbeste despre doua majorari de pensii, prognozate deja pentru anul urmator!"Bani mai multi pentru pensionari, pentru parintii si bunicii nostri! Anul viitor, pensiile vor creste in doua etape: la 1 ianuarie cu 13,8% - rata inflatiei si, ulterior, la 1 septembrie, prin recalcularea pensiilor conform noii legi a pensiilor. Totodata, se vor introduce beneficii suplimentare pentru mame: ... citeste toata stirea