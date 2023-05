RESITA - Cuantumul stimulentului financiar care se acorda in conditiile legii pentru nou-nascuti sau pentru copiii adoptati este de 500 de lei net!Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Resita acorda familiilor sau mamelor singure stimulente financiare pentru nou-nascuti sau pentru copiii adoptati. Valoarea acestui stimulent este 500 lei net pentru fiecare copil. "Stimulentul financiar pentru nou-nascuti se acorda o singura data pentru fiecare copil, in baza unei cereri depuse in ... citeste toata stirea