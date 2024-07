Bani pentru promenada si pasarele

RESIEsA - Consilierii locali au aprobat cheltuielile aferente realizarii unei legaturi intre nucleele urbane Govandari si Centrul Civic!Punerea in opera a Componentei 2 a proiectului - promenada Barzava si pasarele - a intrat in linie dreapta odata cu aprobarea, in sedinta de joi a Consiliului Local, a valorii totale a proiectului, respectiv a asigurarii din bugetul local a sumelor declarate neeligibile pe parcursul implementarii proiectului. Din valoarea totala, de 82,272 mil. lei, 68 mil. ... citește toată știrea