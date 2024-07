Bania va avea alimentare cu apa si scoli moderne

BANIA - In urma cu cateva zile au inceput lucrarile la canalizarea din comuna, iar intr-un an si jumatate, banienii se pot bucura de o infrastructura civilizata. "Valoarea proiectului este de 11,5 milioane de lei, iar termenul de executie este de 18 luni. Totusi, speram sa finalizam proiectul inainte de termen.", ne-a spus primarul Vichentie Albu!In localitatea Garbovat, sat apartinator de Bania, exista un proiect pentru alimentarea cu apa, iar in localitatea Bania un proiect de suplimentare ... citește toată știrea