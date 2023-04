BUCOSNIEsA - Primaria Bucosnita vrea infrastructura rutiera de calitate si un camin cultural modern. Am inteles asta discutand cu primarul Vichente Suru, care ne-a vorbit despre proiectele pentru care primaria are practic banii in buzunar. Doua au fost depuse pe "Anghel Saligny", avand si certificatele de urbanism, si avizele care urmeaza sa fie incarcate pentru a putea fi semnate contractele de finantare!Unul dintre proiecte, de peste 7 milioane de lei, vizeaza modernizarea infrastructurii ... citeste toata stirea