Banii pe afacerea UCMR: cum s-au impartit ei, oare?

RESIEsA - Ilegal, in opinia Primariei Resita, care a contestat in instanta raportul de distributie alcatuit de administratorul judiciar!In contul unic de insolventa al UCM Resita SA au intrat 67.879.000 lei, urmare a semnarii si autentificarii, in 11 martie a.c., a Contractului de vanzare/cumparare a afacerii incheiat cu Uzina de Constructii Masini Hidroenergetice SRL. Dupa achitarea cheltuielilor de procedura, de 2% catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa (UNPIR) si a ... citește toată știrea