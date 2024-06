Barajul de la Cornereva, din nou in carti?

CORNEREVA - Prezent la incheierea proiectului microhidrocentralei de la barajul Poiana Rusca, prefectul Ioan Dragomir a declarat ca se asteapta ca si cel de la Cornereva sa fie, in sfarsit, finalizat!Aflat la circa 5 kilometri in amonte de Cornereva, inceput inca din 1985 si realizat in proportie de peste 80 la suta, barajul cu acelasi nume asteapta zile mai bune, pentru ca de multa vreme se afla in conservare. Fapt remarcat si miercuri, la Caransebes, de prefectul de Caras-Severin. Ioan ... citește toată știrea