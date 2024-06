Barajul Poiana Rusca are microhidrocentrala! Va produce energie pentru 1000 de gospodarii!

CARAS-SEVERIN - Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie verde din Romania, a inaugurat astazi Microhidrocentrala Poiana Rusca, primul proiect de investitie cofinantat prin granturile EEA and Norway Grants 2014-2021, cu 462 de mii de euro!Este vorba de construirea in cadrul amplasamentului barajului Poiana Rusca a unei microhidrocentrale ce valorifica debitul de servitute in aval de baraj. O investitie care furnizeaza energie regenerabila pentru 1000 de gospodarii, iar ... citește toată știrea