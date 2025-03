Barajul Secu, cel mai redus coeficient de umplere din vestul tarii

CARAS-SEVERIN - Ca urmare a ploilor cazute in ultimele zile, cursurile de apa si acumularile din spatiul hidrografic Banat au inregistrat cresteri usoare. In Banatul Montan, barajul Taria este singurul care se afla in prezent la capacitate maxima!Din cauza regimului hidrologic deficitar din ultimele luni, coeficientul de umplere in principalele 40 de lacuri de acumulare din tara este in momentul de fata de 56%, comparativ cu sfarsitul lunii ianuarie cand era de 62%. Chiar daca nivelul ... citește toată știrea