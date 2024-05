Barbat injunghiat in zona centrala a Resitei

RESIEsA - Omul, in varsta de 38 de ani, ar fi fost atacat de agresorul in varsta de doar 19 ani, intr-un conflict spontan izbucnit intre cei doi in zona centrala a municipiului, in apropierea une parcari, undeva vizavi de Casa de Cultura!Victima statea, in 8 mai, la o bauta pe strada Independentei (nr. 2A), ... citește toată știrea