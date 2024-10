Barbosu primeste apa

RAMNA - Magdalena Ciurea, primarita comunei Ramna, ne-a dezvaluit proiectele de infrastructura aflate in desfasurare in localitate!"Se lucreaza la canalizarea din comuna prin Programul , iar fondul alocat este de 20 de milioane de lei.", a declarat Ciurea. Tot prin acelasi program, se asteapta "aprobarea pentru extinderea alimentarii cu apa in localitatea Barbosu.", a mai adaugat aceasta. ... citește toată știrea