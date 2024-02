Bataia in familie, in crestere la sate

CARAS-SEVERIN - In schimb, la orase, cazurile de violenta in familie, raportate anul trecut, sunt in scadere!"De la 1 ianuarie, a fost operationalizat SIME (Serviciul Informatic de Monitorizare Electronica - n.r.), a fost o munca destul de serioasa pentru operationalizarea centrului, cu dispecerii care gestioneaza problematica respectiva. Pana in prezent, nu am avut nicio solicitare de bratara electronica. Noi suntem pregatiti, oamenii sunt instruiti, dotare avem. Este o bratara asociata unui ... citește toată știrea