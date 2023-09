CARANSEBES - Politistii vorbesc despre un barbat de 32 de ani din Caransebes care a fost arestat preventiv, luni, 4 septembrie, fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin. Masura a fost dispusa de Tribunalul Caras-Severin, barbatul fiind anterior sub control judiciar, intr-o alta cauza!"Astfel, la data de 29 august, in jurul orei 21.30, barbatul ar fi distrus parbrizele a doua autoturisme aflate pe strada Tudor ... citeste toata stirea