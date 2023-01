Batrana "imprimanta", piesa de muzeu

RESITA - O placa de zinc tipografic, turnata pe suport din lemn, exponatul lunii la muzeul resitean. Suportul a fost cioplit in 1930 intr-un atelier din oras si infatiseaza in oglinda o reclama la un nou tip de tocuri de pantofi comercializate de firma "Palma". Vorbim asadar de o "strategie de marketing" de acum aproape 100 de ani!Langa imaginea pantofarului muncind in atelier, in limba germana este imprimat textul: "Zeci de mii de specialisti prelucreaza zilnic bunele tocuri de cauciuc Palma. ... citeste toata stirea