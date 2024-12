Batranete, haine grele - vechi si putine

CARAS-SEVERIN - Pe fondul scaderii cu 35% a populatiei rezidente a judetului, varsta medie a celei ramase a crescut semnificativ in ultimii 30 de ani!Daca la recensamantul din 1992 populatia judetului a fost de circa 376.000 de locuitori, in 2023 aceasta scazuse la circa 244.000, potrivit Directiei Judetene de Statistica. In afara acestei scaderi, cele trei decenii poarta si amprenta caracteristica unui proces de imbatranire demografica, cauzat in principal de scaderea natalitatii. Aceasta a ... citește toată știrea