CARANSEBES - Constructia in valoare de peste 20 de milioane de lei va fi realizata de o firma din Bucuresti, banii fiind asigurati de Compania Nationala de Investitii! Primarul Felix Borcean a semnat vineri autorizatia de construire pentru bazinul acoperit de inot care va fi amplasat in incinta actualului strandului municipal din Parcul Teius!Termenul de executie este de 15 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor, care urmeaza a fi emis in foarte scurt timp."Acest bazin, ... citeste toata stirea