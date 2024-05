Bebe Pasere: Caransebesul arata ca un oras ponosit!

CARANSEBES - Daca in Caransebes ar fi respect pentru acest oras si oamenii lui, Primaria ar fi reabilitat mult mai multe blocuri pe fonduri europene!Caransebes, al doilea oras din judetul Caras-Severin, este cel mai ramas in urma la proiectele de regenerare urbana din cauza ineficientei actualei administratii in atragerea de fonduri europene. Are procentual cele mai putine blocuri reabilitate termic, ceea ce face ca orasul sa arate in continuare ponosit, iar facturile la intretinere sa fie ... citește toată știrea