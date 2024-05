BEBE PASERE: Respectul fata de caransebeseni inseamna sa le asiguri utilitati!

CARANSEBES - Toti locuitorii din Caransebes au nevoie de acces la apa potabila, canalizare, energie electrica si gaze naturale!La 17 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, in tara noastra exista municipii cu zone nealimentate inca cu apa potabila. Caransebes nu face exceptie. In Valea Cenchii, Teius Amfiteatru, Racovita, Pipirigul Mare si altele avem inca locuinte neconectate la apa potabila si canalizare. Proiectul aflat in desfasurare a fost demarat in 2016 de catre Aqua Caras, ... citește toată știrea