Beg lasa investitiile de la Marga si forjeaza un mandat la Otelu

MARGA - Nicolae Beg, primarul comunei Marga, ne-a oferit detalii despre proiectele in desfasurare si planul sau de a candida pentru Primaria Otelu Rosu!In momentul de fata se lucreaza la primarie, faza determinanta, se fac modificari la placa. "Sper sa fie gata executia pana prin iulie.", a declarat edilul. In ceea ce priveste infrastructura rutiera, acesta a precizat ca "prin *Anghel Saligny* ne-a fost acceptat proiectul, am pregatit tot pentru asfaltare si ma gandesc ca saptamana viitoare, ... citește toată știrea