Bete in roatele proiectelor Resitei

RESIEsA - Procedurile pentru Scoala Pittner, Blocul Fetelor si modernizarea iluminatului public au fost puse in cui, primele doua fiind anulate, iar cea de-a treia pusa in suspensie de o contestatie!Multe sunt planurile municipalitatii resitene, insa multe sunt si provocarile prin care acestea trec pentru a le vedea transpuse in realitate. Zilele trecute, nu mai putin de trei dintre acestea au ajuns la rascruce de drumuri.In cazul primului dintre ele, cel vizand Scoala Pittner (executia ... citeste toata stirea