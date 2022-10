Biblioteca renovata la Colegiul National "Traian Doda"

CARANSEBES - In ziua de astazi, cand ecranele tactile sunt la moda, iar hartia e cam perimata, renovarea unei biblioteci scolare pare ceva inedit. Si totusi, asa s-a intamplat vineri, 30 septembrie, la Colegiul National "Traian Doda" din Caransebes, unde istorica biblioteca s-a prezentat in haine de gala in fata celor care obisnuiesc sa-i treaca pragul, poate nu atat de multi ca alta data!Totul, cu sprijinul municipalitatii si al sponsorilor, initiativa venind din partea elevilor si a ... citeste toata stirea