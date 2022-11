Biblioteca, umbrita de vremuri tulburi

RESIEsA - Adrian Cioroianu se arata placut impresionat de activitatea depusa in Caras-Severin chiar daca, din aproximativ 70 de biblioteci existente candva, in prezent mai sunt maxim 25!Este o consecinta care deriva din situatia in care se afla Romania de ani buni, bugetul pentru cultura fiind de 0,01% din PIB. Insa biblioteca judeteana din Caras-Severin are avantajul de a nu depinde de Ministerul Culturii. "Fiecare biblioteca se subordoneaza altcuiva, iar asta e o problema pentru actiuni ... citeste toata stirea