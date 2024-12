Bilantul Politiei la parlamentare: un dosar penal, o amenda si cinci avertismente

CARAS-SEVERIN - In ziua votului, au fost inregistrate 13 sesizari despre posibile contraventii si infractiuni legate de procesele electorale!Politia judetului a facut un scurt bilant al alegerilor parlamentare, concluzionand: "Din punct de vedere al atributiilor Ministerului Afacerilor Interne, alegerile parlamentare s-au desfasurat in Caras-Severin, in conditii normale de legalitate si siguranta publica, fara a se inregistra situatii care sa afecteze derularea procesului de vot. Toate ... citește toată știrea