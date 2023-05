CARAS-SEVERIN - Edificiul vechi de peste trei veacuri a fost surprins intr-o lucrare realizata de pictorul Lucian Popovici!"Regiunea Vest prin ochii artistilor" a bifat inca un edificiu din Caras-Severin, in contextul in care, anul acesta, Timisoara este Capitala Europeana a Culturii. ADR Vest, impreuna cu Asociatia Prin Banat, promoveaza cladiri de patrimoniu in a caror reabilitare s-a investit, sub forma unor ilustratii realizate de artisti. Vineri, 26 mai, a venit randul Bisericii de lemn ... citeste toata stirea