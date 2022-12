Biserica din Ersig, restaurata cu aproape 4 milioane de lei

ERSIG - Cea mai veche biserica de lemn din Caras-Severin, cea de la Ersig, a fost restaurata in aceasta vara, printr-un proiect european in valoare de 3,8 milioane de lei!Prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5-Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, vechea biserica de lemn din Ersig a fost restaurata. Lucrarile la acest lacas de cult foarte vechi, zidit undeva in perioada 1713-1767, au fost finalizate ... citeste toata stirea