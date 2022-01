Blocul ANL de la Jupa prinde contur

CARANSEBES - Agentia Nationala pentru Locuinte a scos la licitatie pe SICAP proiectarea si executia lucrarilor, totul pentru suma de 4.880.250,81 de lei fara TVA!Noul bloc ANL din cartierul de la iesirea din Caransebes, cu regim de inaltime parter plus doua etaje, va avea 20 apartamente cu doua camere, pe o suprafata construita pe sol de 650 de metri patrati. In cei aproape 4,9 milioane de lei pe care-i va primi constructorul care va castiga licitatia, acesta trebuie sa realizeze in termen de ... citeste toata stirea