CARAS-SEVERIN - Peste 1400 de gospodarii din comuna Constantin Daicoviciu vor fi racordate la gaz. Stadiul implementarii acestui proiect este avansat, sustine primarul comunei, Daniel Boambes!In urma cu un an, Ministerul Dezvoltarii si Lucrarilor Publice a dat unda verde proiectului de realizare a infrastructurii de distributie a gazelor naturale in comuna Constantin Daicoviciu. In momentul de fata, acest proiect se afla intr-un stadiu avansat, sustin reprezentantii primariei. Peste 1400 de ... citeste toata stirea