RESIEsA - Directorul din Valea Domanului a comparat cat de repede a promovat CSM Resita in Liga 2 cu alte doua formatii de traditie! Ceahlaului Piatra Neamt i-au trebuit 7 ani sa promoveze in Liga 2, iar Corvinul Hunedoara a stat 15 ani in Liga 3!Bobar a tinut sa evidentieze aceste aspecte la prezentarea lui Flavius Stoican. Dupa doar doi ani petrecuti in Liga 3, CSM Resita a reusit sa promoveze, iar seful din Valea Domanului se mandreste si cu faptul ca CSM Resita a inceput sa se bazeze pe ... citeste toata stirea