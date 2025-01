Boboteaza: Traditii care unesc generatii si binecuvanteaza comunitati

CARAS-SEVERIN - Boboteaza, praznuita pe 6 ianuarie, reprezinta unul dintre cele mai vechi si importante praznice imparatesti din calendarul crestin-ortodox. Aceasta zi marcheaza botezul lui Iisus Hristos in raul Iordan de catre Sfantul Ioan Botezatorul si este cunoscuta drept momentul in care Sfanta Treime a fost revelata pentru prima data: Tatal prin glasul venit din cer, Fiul prin prezenta Sa, si Duhul Sfant sub forma porumbelului!Boboteaza simbolizeaza inceputul misiunii publice a lui ... citește toată știrea