Bocsa Film Festival, la cea de-a doua editie

BOCSA - In perioada 14-17 iulie 2022, la Bocsa se va desfasura cea de-a doua editie a festivalului de film, eveniment care, prin grija regizorului Ioan Carmazan si a directorului Ioan Cojocariu, se deruleaza in intreg Banatul!Daca prima editie a Festivalului de Film de la Bocsa a prezentat oameni de seama ai locului, cea de-a doua isi propune sa promoveze cartea, filmul romanesc si tinutul natal. In perioada 14 - 17 iulie 2022, incepand cu orele 16.00, in sala de festivitati a Primariei ... citeste toata stirea