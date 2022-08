Bocsa isi modernizeaza strazile si cumpara autobuze electrice

BOCSA - Orasul a primit banii pentru modernizarea drumurilor de acces spre doua importante zone de agrement, iar licitatia este in toi pentru 4 autobuze electrice. Vizavi de o pista de biciclete si de autobaza pentru autobuzele electrice, autoritatea locala are probleme cu un proiectant cu care a ajuns si in justitie...Bocsa se numara printre localitatile carasene care au reusit sa obtina, zilele trecute, finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". Este vorba despre un ... citeste toata stirea