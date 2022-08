Bocsa oficiaza cununii si in... Paradis

BOCSA - Intrucat tot mai multi bocseni vor sa aiba parte de un "Da!" spus raspicat in aer liber, Primaria Bocsa s-a executat, iar oamenii isi pot uni destinele pe Insula "Paradis", in Parcul Pescarus sau in Parcul Primariei!Primarul Mirel Patriciu Pascu da o veste buna celor care urmeaza sa-si uneasca destinele la Bocsa: "Dragi bocseni, pentru ca am avut multe solicitari de oficiere a cununiilor in aer liber, am emis o Dispozitie privind regulile de oficiere a casatoriilor in locurile publice, ... citeste toata stirea