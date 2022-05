Boldeasca Batrana si Boldeasca Noua, curatate de voluntari

PRIGOR - A doua actiune din proiectul "Turist in Banat" s-a desfasurat zilele trecute la alte doua mori din comuna Prigor: Boldeasca Batrana si Boldeasca Noua!Daca la prima actiune a voluntarilor de la Asociatia Acasa in Banat moara de la Borlovenii Vechi a fost repusa in functiune, la cea de-a doua, alte doua mori de apa abandonate au fost curatate si ingrijite. Cu efortul depus de voluntari, Boldeasca Batrana si Boldeasca Noua vor putea fi de acum vizitate de turisti."In a doua zi a ... citeste toata stirea