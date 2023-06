CARAS-SEVERIN - Este concluzia trasa de posibilitatea deschiderii unei clinici OncoHelp, pe laterala Stationarului II al spitalului de la Resita, care ar oferi o sansa in plus pacientilor din judet, in prezent nevoiti sa mearga la Timisoara pentru cate o perfuzie!Subiectul deschiderii clinicii OncoHelp in perimetrul Stationarului II al Spitalului Judetean de Urgenta Resita a fost adus in discutie in fata noului manager al SJUR, Calin Mircea Laza. Primarul Ioan Popa a completat cu explicatii: ... citeste toata stirea