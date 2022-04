Bomba cu ceas pentru conducerea Spitalului Judetean

CARAS-SEVERIN - 60 de zile este termenul pana la care sunt asteptate masuri radicale la Spitalul Judetean. Nu spectaculoase, dar evidente, o spune Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean!Subiectul nebuloasei financiare de la Spitalul Judetean - unde finantarea e tot mai mare, costurile aparent mai mici, la fel ca si numarul pacientilor si al internarilor, dar datoriile cresc in loc sa se reduca, rostogolindu-se de la an la an - este departe de a fi rezolvat. Dincolo de criza Covid, ... citeste toata stirea