Boncanitul cerbilor in padurile din Teregova

CARAS-SEVERIN - In padurile administrate de Ocolul Silvic Teregova e vremea boncanitului. Frumoase exemplare de cerb se lupta pentru suprematie, imaginile fiind surprinse recent de Petru Stoicanescu!Este perioada in care cerbii incep boncanitul, iar padurile din zona le asigura un habitat sanatos, spun silvicultorii caraseni. "In perioada boncanitului, adica perioada de imperechere, cerbii se lupta intre ei, folosindu-si coarnele dezvoltate, pentru suprematia asupra cardurilor de ciute. ... citeste toata stirea