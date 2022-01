Borcean: Am taiat o felie din buget pentru Punctul Aeromedical SMURD!

CARANSEBES - Si in acest an, punctul de salvare montana de la Caransebes va fi sustinut de la bugetul local. Asta in baza unui protocol intre Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes si Spitalul Clinic Judetean "Pius Brinzeu" Timisoara, aprobat recent de consilierii locali!Ca si anul trecut, Caransebesul va suporta intretinerea spatiului Punctului de Operare Aeromedical de pe Aeroportul Caransebes, cazarea, masa, transportul medicilor si pilotilor, dar si alte cheltuieli de natura medicala ... citeste toata stirea