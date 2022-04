Borcean: Am trecut la PSD. Poate am pierdut la imagine, dar vreau realizari!

CARANSEBES - Primarul Caransebesului, Felix Borcean, a trecut oficial la PSD, decizia finala fiind luata miercuri, la Bucuresti, dupa discutiile avute in mod special cu vicepremierul Sorin Grindeanu!Felix Borcean, dupa ce a plecat din PNL, a fost sustinut, in 2020, la Primaria Caransebes de PSD si PMP. Insa, oficial, nu a semnat nicio adeziune. Ba mai mult, intotdeauna a avut pareri contradictorii cu Ion Mocioalca, iar in ultima vreme chiar un conflict aprins cu Luca Malaiescu pentru bugetul ... citeste toata stirea