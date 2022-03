Borcean: Daca ne schimbam becurile singuri, avem doar de castigat!

CARANSEBES - Pana sa vina banii din fonduri europene, Primaria Caransebes ar merge si pe bugetul local pentru extinderea iluminatului public in municipiu!400 de mii de lei au fost prinsi in acest an in bugetul propriu, bani cu care administratia locala ar vrea sa schimbe si o parte din corpurile de iluminat de pe anumite strazi. Investitie care ar fi amortizata rapid, spune primarul Felix Borcean."Evident ca ne intereseaza consumul, mai ales acum ca au crescut preturile. Am facut un calcul ... citeste toata stirea