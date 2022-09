Borcean ia lumina din bugetul local, satul sa tot astepte banii AFM

CARANSEBES - Decat din Fondul pentru Mediu, mai bine energie solara din bugetul local. Spre asta tinteste municipalitatea din Caransebes, satula sa tot astepte finantarea unui proiect depus la Administratia Fondului pentru Mediu. Asta mai ales in conditiile in care preturile la curent cresc de la o zi la alta!Intrebat recent in sedinta de consiliu local cum se face ca Resita a prins rapid proiectul, iar Caransebesul nu, primarul Felix Borcean le-a spus alesilor curiosi sa nu mai creada tot ce ... citeste toata stirea