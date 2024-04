Borcean, la depunerea candidaturii: "Sunt multumit de lista PSD! Vrem 10 locuri!"

CARANSEBES - Felix Borcean, primarul Caransebesului, si-a depus azi candidatura pentru un nou mandat, fiind insotit de figuri noi care se vor regasi si pe lista de consilieri locali a social-democratilor caransebeseni!N-a fost usoara alcatuirea listei, una in care s-a incercat un melanj intre unii dintre alesii locali seriosi ai PSD si mai nou venitii in ale politicii."Am reusit sa alcatuim lista, cu sacrificii, cu nopti nedormite, cu dispute, cu negocieri, pana la urma am reusit sa cream o ... citește toată știrea