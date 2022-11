Borcean: Nu am renuntat la gandul unui nou spital!

CARANSEBES - Primarul Caransebesului si managerul spitalului au decis sa demareze demersurile pentru un nou spital, deocamdata la faza de documentatii, nefiind inca disponibila vreo oportunitate de finantare a unei astfel de investitii!Ideea pe care Adrian Dumbrava o prezenta inca de cand nu era manager al spitalului din Caransebes a revenit in actualitate in aceste zile. Dumbrava spunea in urma cu 4 ani ca ar fi nevoie de 50-60 de milioane de euro pentru un spital nou la Caransebes. ... citeste toata stirea