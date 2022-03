Borcean: Nu putem noi sa ducem toata povara gazului!

CARANSEBES - 3,8 milioane de lei a alocat municipalitatea din Caransebes pentru extinderea retelei de gaz, din care mai bine de jumatate din suma a fost bugetata in acest an!Primarul Felix Borcean spune ca ar prefera sa plateasca toata suma in 2022, chiar daca asta ar insemna ca administratia locala sa incheie anul cu deficit bugetar. "La gaz avem extinderea retelei in Valea Cenchii, Gara, Teius. 3,8 milioane de lei, din care doua milioane bugetate anul acesta, si in functie de lucrari, daca ... citeste toata stirea