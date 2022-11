Borcean: Prefer firmele locale pentru lucrarile din Caransebes!

CARANSEBES - Primaria Caransebes lucreaza de pe acum la documentatii pentru ca in primavara viitoare sa dea drumul la lucrarile pe "Anghel Saligny". Primele vizate, trotuarele cuprinse in proiectul "Modernizare si extindere trotuare in municipiul Caransebes", investitia fiind de peste 11 milioane de lei!DALI-ul (documentatia de avizare a lucrarilor de interventie) si principalii indicatori economici pentru aceasta investitie au fost aprobate recent de consilierii caransebeseni. Asta inseamna ... citeste toata stirea