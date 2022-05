Branduri false de haine, de vanzare in piata la Caransebes

CARANSEBES - Cele 139 de obiecte vestimentare, care ar fi de fapt carpe, in valoare de peste 20.000 de lei - asta oferea un lugojean, sub aparenta unor haine de firma, cumparatorilor de buna credinta din piata!Oamenii legii se lauda, astazi, 19 mai, cu aceasta noua impresionanta captura. "Politistii Serviciului de Investigarea a Criminalitatii Economice Caras-Severin au depistat in Piata Agroalimentara din Caransebes, un barbat de 38 de ani, din Lugoj, care avea expuse spre vanzare pe un ... citeste toata stirea